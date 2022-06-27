Как мошенники могут обмануть вас от имени AliExpress

Мошенники присылают жертвам предложения о работе на AliExpress, обещая заработок от 5 тысяч до 30 тысяч рублей в день. Для этого якобы нужно открыть личный кабинет на стороннем (на самом деле фишинговом) сайте и перевести туда 500 рублей. Далее жертве обещают дать список товаров, которые она должна купить на эти деньги, чтобы раскрутить продавцов на маркетплейсе. Деньги обещают вернуть, а ещё заплатить 4% комиссии от стоимости покупки.

Проблема в том, что на первый раз средства действительно возвращают. После этого жертве предлагают внести на счёт две тысячи рублей, а вот стоимость товаров, которые надо купить, уже превышает эту сумму. Далее мошенники «разводят» людей на деньги и пропадают. Отмечается, что схема срабатывает в 5-7% случаев.