Как может выглядеть iOS 17: представлен концепт

Отчеты Bloomberg намекают на «серьезные изменения», которые произойдут в Центре управления в iOS 17. Хотя точные детали остаются неизвестными, Гиго предполагает обновленный дизайн с пользовательскими элементами управления. Кроме того, концепция включает такие возможные функции, как блокировка приложений с помощью Face ID.

Apple представит iOS 17, а также другие обновления программного обеспечения на WWDC 2023 5 июня.