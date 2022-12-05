Как называется новый клон приложения «Альфа-банка» в App Store

15:06, 05 декабря 2022
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Как называется новый клон приложения «Альфа-банка» в App StoreСколько там продержится, неясно
«Альфа-банк» не перестаёт искать способы обойти ограничения и опубликовать приложение в App Store. Там заметили приложение «Деньги всем», разработчиком которого указана компания Algori.io, а сам банк нигде не упоминается.
Фото: App Store
«Деньги всем» — аналог удалённого официального банковского приложения. Программа полностью копирует функции прошлых версий. Журналисты проверили приложение и убедились, что им можно пользоваться.
В пресс-службе «Альфа-банка» рассказали vc.ru, что не имеют отношения к приложению, но проверили его и рекомендуют к установке своим пользователям.