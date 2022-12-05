Как называется новый клон приложения «Альфа-банка» в App Store

«Деньги всем» — аналог удалённого официального банковского приложения. Программа полностью копирует функции прошлых версий. Журналисты проверили приложение и убедились, что им можно пользоваться.

В пресс-службе «Альфа-банка» рассказали vc.ru, что не имеют отношения к приложению, но проверили его и рекомендуют к установке своим пользователям.