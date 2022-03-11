Как не потерять все фотографии из Instagram и создать резервную копию на смартфоне

Чтобы забрать из облачных хранилищ Instagram свои фото и видео, нужно:

запустить приложение;

зайти на вкладку своего профиля в инстаграме и вызвать меню, нажав на три полоски сверху справа;

там следует выбрать пункт You activity («Ваши действия»);

затем нужно выбрать пункт «Скачать информацию»;

после следует ввести e-mail, на который надо получить ссылку на сформировавшийся архив;

Instagram попросит ввести пароль от профиля;

начнётся архивация.

Процесс архивации может длиться до 48 часов. Когда всё будет готово, на почту придёт ссылка, по которой можно будет скачать все свои данные на локальный диск. Это позволит не потерять фото.