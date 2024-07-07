Как Netflix, но с пиратским аниме: Animeflix закрылся добровольно-принудительно

В декабре прошлого года антипиратская коалиция ACE потребовала закрыть Animeflix. Затем, в мае, правообладатели добились значительного судебного запрета от Верховного суда Индии, приостановившего работу основного домена Animeflix.live. Несмотря на эту неудачу, сайт быстро переехал на новые домены - Animeflix.gg и Animeflix.li.

Однако с недавних пор Animeflix снова стал недоступен, на этот раз из-за "добровольного" закрытия сайта, о котором было объявлено внезапно и без предварительного уведомления. Команда, стоящая за Animeflix, выразила благодарность своим пользователям, но не раскрыла конкретных причин закрытия.

Предполагается, что на это решение могли повлиять продолжающиеся проблемы с авторскими правами и юридические проверки.