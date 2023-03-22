Как незаметно для собеседника прочитать сообщения в Telegram

Как незаметно для собеседника прочитать сообщения в TelegramОчень просто
Нужно прочитать сообщение в Telegram, но вы не хотите, чтобы собеседник узнал об этом? Тогда советы руководителя направления центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Валерия Степанова вам будут кстати. Его слова передает агентство “Прайм”.
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Самый простой способ “скрытого” чтения сообщения в Telegram — это чтение push-уведомления. Их, кстати, можно прочитать и через смарт-часы. Вы также можете открыть “предварительный просмотр” чата в самом Telegram. Для этого достаточно удерживать палец на диалоге с человеком, не открывая сам диалог.
А если вы владелец iPhone, то вам достаточно включить на устройстве авиарежим, прочитать переписку и выйти из приложения. Так, после того, как вы выключите авиарежим, то ваш собеседник не получит уведомление о прочитанном сообщении, которое в Telegram обозначается двумя галочками у времени отправки сообщения.