Как незаметно для собеседника прочитать сообщения в Telegram

Самый простой способ “скрытого” чтения сообщения в Telegram — это чтение push-уведомления. Их, кстати, можно прочитать и через смарт-часы. Вы также можете открыть “предварительный просмотр” чата в самом Telegram. Для этого достаточно удерживать палец на диалоге с человеком, не открывая сам диалог.

А если вы владелец iPhone, то вам достаточно включить на устройстве авиарежим, прочитать переписку и выйти из приложения. Так, после того, как вы выключите авиарежим, то ваш собеседник не получит уведомление о прочитанном сообщении, которое в Telegram обозначается двумя галочками у времени отправки сообщения.