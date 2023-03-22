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12:56, 22 марта 2023
1 мин.

Как незаметно для собеседника прочитать сообщения в Telegram

Очень просто

Нужно прочитать сообщение в Telegram, но вы не хотите, чтобы собеседник узнал об этом? Тогда советы руководителя направления центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Валерия Степанова вам будут кстати. Его слова передает агентство “Прайм”.

Как незаметно для собеседника прочитать сообщения в Telegram

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Самый простой способ “скрытого” чтения сообщения в Telegram — это чтение push-уведомления. Их, кстати, можно прочитать и через смарт-часы. Вы также можете открыть “предварительный просмотр” чата в самом Telegram. Для этого достаточно удерживать палец на диалоге с человеком, не открывая сам диалог.

А если вы владелец iPhone, то вам достаточно включить на устройстве авиарежим, прочитать переписку и выйти из приложения. Так, после того, как вы выключите авиарежим, то ваш собеседник не получит уведомление о прочитанном сообщении, которое в Telegram обозначается двумя галочками у времени отправки сообщения.

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