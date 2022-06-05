Как очистить на iPhone раздел «Другое» («Системные данные») без полного сброса данных

На самом деле очистить раздел «Другое» («Системные данные») на iPhone без сброса всех данных вполне возможно. Причём работает это и с последней версией iOS. Перед тем как начать, вам нужно убедиться, что на Windows или MacOS установлена самая свежая версия iTunes.

Прежде всего, выключите устройство Apple. Затем подождите примерно 60 секунд.

Далее нужно зажать кнопку блокировки, а потом подключить Lightning к компьютеру. Когда вы увидите на экране значок компьютера, то можете отпустить эту кнопку.