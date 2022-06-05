Как очистить на iPhone раздел «Другое» («Системные данные») без полного сброса данных

Как очистить на iPhone раздел «Другое» («Системные данные») без полного сброса данныхЭто поможет быстро освободить память устройства
На самом деле очистить раздел «Другое» («Системные данные») на iPhone без сброса всех данных вполне возможно. Причём работает это и с последней версией iOS. Перед тем как начать, вам нужно убедиться, что на Windows или MacOS установлена самая свежая версия iTunes.
Прежде всего, выключите устройство Apple. Затем подождите примерно 60 секунд.
Далее нужно зажать кнопку блокировки, а потом подключить Lightning к компьютеру. Когда вы увидите на экране значок компьютера, то можете отпустить эту кнопку.
После этого должен будет открыться iTunes или Finder. В появившемся окне нажмите «Обновить», а затем примите пользовательское соглашение. Остаётся лишь подождать 10 минут, и ваш iPhone обновится, а объём раздела «Другое» уменьшится.
Вообще раздел «Другое» представляет собой системный кэш. То есть там накапливаются бесполезные файлы, которые могут только занимать много места.