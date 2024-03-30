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Опубликовано 30 марта 2024, 10:08
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Как оказалось, большое число сервисов Apple для работы лишь мешает

Разброс инструментов угрожает продуктивности
Для ИТ-менеджеров, которые работают с устройствами Apple на рабочем месте, на горизонте замаячила новая проблема: разросшиеся инструменты. Недавний разговор редактора 9to5Mac с коллегой из IT-отдела высветил эту растущую проблему.
Как оказалось, большое число сервисов Apple для работы лишь мешает
© Ferra

Представьте себе, что компания начинает работать с одним приложением для выполнения определенной задачи. По мере развития потребностей добавляется еще одно приложение, затем еще. Различные отделы приобретают свои собственные любимые инструменты. Очень скоро вы получите беспорядок — разрастание инструментов.

Почему это проблема? Управление, мониторинг и обновление растущего списка инструментов — это головная боль для «безопасников», создающая больше потенциальных уязвимостей. Обучение сотрудников работе с десятком нишевых инструментов — это тот еще кошмар, отмечает издание. И не стоит забывать, что вместе с сервисами накапливаются подписки, которые «тайно» снимают деньги. Apple предлагает достойные встроенные опции, такие как Напоминания, Заметки, iWork, Почта и Календарь. Однако «достойные» не всегда подходит для бизнеса. Компании часто обращаются к сторонним решениям, таким как Trello, Zoom, Microsoft 365 или Google Workspace. И это не считая родные подписки на сервисы Apple.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#мнение
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#Apple
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#подписка
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#уязвимость