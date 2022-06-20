Как оплатить подписку на Telegram в России

Из-за санкций большая часть способов оплаты из РФ на iPhone не работают. Можно пополнить баланс Apple ID через мобильных операторов МТС и Билайн. Для этого нужно зайти в пункт «Оплата и доставка» в настройках и указать в качестве платёжного средства баланс телефона. Ещё можно подарить кому-нибудь баланс на кошелёк. Нужно зайти в App Store, нажать на свой аватар, выбрать «Отправить подарочную карту по e‑mail», указать сумму и нажать кнопку «Купить».

Кроме того, появилась возможность оплаты подписки картой через @PremiumBot. Пользователи Android воспользоваться всем вышеперечисленным пока не могут. Остаётся ждать.