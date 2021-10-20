Как определить, что ваши сообщения в WhatsApp читают посторонние пользователи

Как определить, что ваши сообщения в WhatsApp читают посторонние пользователиСуществуют несколько признаков
Из-за того что теперь WhatsApp можно пользоваться на нескольких устройствах одновременно, у мошенников появилась новая «лазейка». После сканирования QR-кода на смартфоне можно получить доступ к аккаунту владельца. Чтобы избежать подобного, «Лайф» советует установить пароль на запуск приложения и не отдавать свой смартфон чужим людям.
Проверить, получил ли уже кто-то посторонний доступ к аккаунту, просто. Нужно перейти через «Настройки» в «Связанные устройства». Там будут указаны все гаджеты, на которых используется аккаунт. Можно удалить из них ненужные.
Ещё одна уязвимость WhatsApp - утилита для мессенджера на Android. В этом случае понять, что что-то не так, вы можете по сильному нагреву устройства и увеличенному трафику для мессенджера.
Читать в WhatsApp можно и уже удалённые сообщения. Хотя разработчики уверяли, что на сервере ничего не хранится после удаления. Возможно, эта уязвимость уже исправлена. В любом случае понять, что удалённые сообщения восстанавливают, можно по их появлению в переписке.
Различные расширения для приложения на Android способны либо замедлить работу мессенджера, либо передать данные третьим лицам. Поэтому лучше не загружать на смартфон ничего, кроме самого WhatsApp.
Также в приложении есть функция отправки чата по почте. Причём сделать это можно одним кликом - и придёт письмо со всеми сообщениями.
Существуют два серьёзных признака того, что WhatsApp взломан. Первый - задержка в работе сети при загрузке сообщений. Второй - отправка одноразовых кодов (тогда нужно нажать в приложении «Выйти со всех устройств» и зайти снова в мессенджер).