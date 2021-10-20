Как определить, что ваши сообщения в WhatsApp читают посторонние пользователи

Из-за того что теперь WhatsApp можно пользоваться на нескольких устройствах одновременно, у мошенников появилась новая «лазейка». После сканирования QR-кода на смартфоне можно получить доступ к аккаунту владельца. Чтобы избежать подобного, «Лайф» советует установить пароль на запуск приложения и не отдавать свой смартфон чужим людям.

Проверить, получил ли уже кто-то посторонний доступ к аккаунту, просто. Нужно перейти через «Настройки» в «Связанные устройства». Там будут указаны все гаджеты, на которых используется аккаунт. Можно удалить из них ненужные.

Ещё одна уязвимость WhatsApp - утилита для мессенджера на Android. В этом случае понять, что что-то не так, вы можете по сильному нагреву устройства и увеличенному трафику для мессенджера.