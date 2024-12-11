Как освободить место от ненужных файлов на компьютере c Windows

Во-первых, упорядочьте свои файлы и папки . Windows предоставляет папки по умолчанию, такие как «Документы» и «Загрузки», чтобы помочь управлять данными. Вы также можете щелкнуть папки правой кнопкой мыши, чтобы закрепить их в меню «Пуск» для быстрого доступа.

Далее проверьте, куда уходит место . Перейдите в Настройки > Система > Хранилище, чтобы узнать, сколько места занимает каждая категория (например, приложения и документы). Оттуда удалите ненужные файлы, щелкнув по ним в Проводнике и опустошив в последующем Корзину.

В Windows есть встроенный инструмент под названием Storage Sense. Он автоматически удаляет временные файлы и старые элементы корзины . Частоту запуска можно настроить в разделе Настройки > Система > Хранилище > Storage Sense.

Еще один полезный инструмент — «Рекомендации по очистке», расположенный в разделе «Хранилище». Этот инструмент предлагает файлы, которые можно удалить, например временные файлы или большие файлы, которые больше не нужны.

Наконец, удалите приложения, которые вы больше не используете. Перейдите в Настройки > Приложения > Установленные приложения, чтобы узнать, какие приложения занимают больше всего места , и удалите их.

Более подробную инструкцию вы найдете в источнике.