Как переписываться через iPhone, используя компьютер с Windows

После сопряжения iPhone с ПК через Bluetooth и предоставления некоторых разрешений, пользователи смогут отправлять и получать сообщения из iMessage в Phone Link. То, чего вы точно не получите, это групповые чаты или отправки медиа-файлов.

Помимо прочего, отображаться будут только те сообщения, которые были отправлены или получены с помощью Phone Link.

Поддержка iPhone в Phone Link появилась вместе с большим обновлением Windows 11, которое включает в себя также чат-бот Bing, функцию записи экрана, улучшенную оптимизацию сенсорного ввода и многое другое.