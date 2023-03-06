Как поделят Яндекс? Журналисты узнали подробности

По информации журналистов, «российский Яндекс» может быть зарегистрирован в Калининграде. Управление в нём на пять лет перейдёт к фонду менеджеров. В этот фонд могут войти экс-глава Счётной палаты Алексей Кудрин, экс-гендиректор компании Тигран Худавердян и др.

А вот голландская Yandex N.V. получит лицензии на развитие четырёх проектов за рубежом: беспилотников, облачных технологий, образовательного «Яндекс.Практикума» и проекта разметки данных «Толока». Затем предусматривается возможность продажи 51% «российского Яндекса» инвесторам, а 49% останется у Yandex N.V. Как пояснили источники, для компании это возможность сохранить международных инвесторов. Среди потенциальных претендентов на 51-процентную долю 20 миллиардеров, в их числе основатель «Магнита», совладелец «Ленты» и основательница Wildberries. Однако ещё один источник РБК отметил, что многие из списка потенциальных инвесторов «удивятся, что они вообще там есть».