Как покупать мобильные приложения в условиях запретов и санкций

Операторы пояснили, что из-за приостановки работы Visa и Masterсard в России, у абонентов могут возникнуть сложности при оплате банковскими картами покупок в App Store, Play Market и Huawei Gallery. Тогда выручить сможет оплата с мобильного счёта. Для этого нужно изменить настройки оплаты на мобильном устройстве.

Для владельцев Android-смартфонов:

войти в настройки своего аккаунта

зайти в раздел «Платежи и подписки»

выбрать «Способы оплаты»

нажать на пункт «Добавить оператора связи»

ввести свой мобильный номер.

Для владельцев iPhone:

войти в AppStore, кликнуть на ваш профиль

зайти в раздел «Управлять способами оплаты»

выбрать «Добавить способ оплаты»

нажать на пункт «Мобильный телефон», ввести его

Для владельцев смартфонов Huawei без сервисов Google:

войти в настройки своего аккаунта

зайти в раздел «Платежи и покупки»

нажать на пункт «Мобильный платеж»

нажать «Добавить»

ввести свой мобильный номер.

Если не получается, проверьте — у вас может стоять запрет на платежи с мобильного счёта, его нужно снять.