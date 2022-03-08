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Как покупать мобильные приложения в условиях запретов и санкций

Можно оплачивать с мобильного счёта
Российские операторы связи опубликовали инструкции, как оплачивать покупки в Google Play, App Store, Huawei Gallery с помощью мобильного счёта. Это стало актуально на фоне санкций против России.
Как покупать мобильные приложения в условиях запретов и санкций

Операторы пояснили, что из-за приостановки работы Visa и Masterсard в России, у абонентов могут возникнуть сложности при оплате банковскими картами покупок в App Store, Play Market и Huawei Gallery. Тогда выручить сможет оплата с мобильного счёта. Для этого нужно изменить настройки оплаты на мобильном устройстве.

Для владельцев Android-смартфонов:

  • войти в настройки своего аккаунта
  • зайти в раздел «Платежи и подписки»
  • выбрать «Способы оплаты»
  • нажать на пункт «Добавить оператора связи»
  • ввести свой мобильный номер.

Для владельцев iPhone:

  • войти в AppStore, кликнуть на ваш профиль
  • зайти в раздел «Управлять способами оплаты»
  • выбрать «Добавить способ оплаты»
  • нажать на пункт «Мобильный телефон», ввести его

Для владельцев смартфонов Huawei без сервисов Google:

  • войти в настройки своего аккаунта
  • зайти в раздел «Платежи и покупки»
  • нажать на пункт «Мобильный платеж»
  • нажать «Добавить»
  • ввести свой мобильный номер.

Если не получается, проверьте — у вас может стоять запрет на платежи с мобильного счёта, его нужно снять.

Источник: МТС
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