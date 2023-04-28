Как получить доступ к истории просмотров в TikTok

Как получить доступ к истории просмотров в TikTokИ удалить ее, на всякий случай
TikTok одна из самых популярных соцсетей. Однако нередко бывает, что случайно прокрутив видео мимо, можно пожалеть, не найдя его снова. Gizmodo пишет, что TikTok хранит все просмотренные вами видео за последние 180 дней, даже если вы уже обновили ленту с видео.
Чтобы получить доступ к истории просмотров в TikTok, нажмите на значок лупы в правом верхнем углу экрана, чтобы открыть меню поиска. Затем введите период в строке поиска и нажмите "Поиск".
В верхней части результатов поиска должна появиться кнопка "Посмотреть историю просмотров". Не самое интуитивное решение, но что поделать.
А если вы хотите удалить всю историю просмотров в TikTok, достаточно перейдите в свой профиль, нажать на трехстрочное меню, выбрать "Настройки и конфиденциальность". Там выберите "Комментарии и история просмотров", где вы и сможете удалить видео из истории по одному, или нажмите "Выбрать всю историю просмотров", чтобы удалить их все.