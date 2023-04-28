Как получить доступ к истории просмотров в TikTok

Чтобы получить доступ к истории просмотров в TikTok, нажмите на значок лупы в правом верхнем углу экрана, чтобы открыть меню поиска. Затем введите период в строке поиска и нажмите "Поиск".

В верхней части результатов поиска должна появиться кнопка "Посмотреть историю просмотров". Не самое интуитивное решение, но что поделать.

А если вы хотите удалить всю историю просмотров в TikTok, достаточно перейдите в свой профиль, нажать на трехстрочное меню, выбрать "Настройки и конфиденциальность". Там выберите "Комментарии и история просмотров", где вы и сможете удалить видео из истории по одному, или нажмите "Выбрать всю историю просмотров", чтобы удалить их все.