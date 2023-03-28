Как понять, что на смартфоне есть шпионская программа

По словам эксперта, первым признаком может быть слишком быстрый расход заряда аккумулятора. Также следует обратить внимание на расход мобильного трафика, снижение производительности устройства. Смартфон может начать самостоятельно перезагружаться.

Ещё один признак — самопроизвольное изменение ваших личных настроек. Например, изменилась стартовая поисковая страница в браузере. Могут также появляться всплывающие окна или сообщения об ошибках работы программ.