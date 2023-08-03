Как попросить о помощи в написании писем нейросеть Google

Стать тестером легко: достаточно зайти на сайт labs.google.com, пролистать раздел Google Workspace и присоединиться к списку ожидания. Но учитывайте, что для россиян функция пока что недоступна.

После регистрации в Gmail при составлении нового письма появится кнопка «Помоги мне написать». Пользователи могут позволить искусственному интеллекту взять управление на себя, нажав на кнопку и предоставив текстовую подсказку для содержания письма. Языковая модель, используемая в Gmail, умеет генерировать ответы на основе подсказок пользователя, предлагая варианты профессионального, непринужденного или шутливого тона.

После того как ИИ сгенерирует ответ, пользователь может вставить его или повторить попытку. ИИ даже добавит в текст контекстные нюансы, однако пользователь должен проверить точность такой информации.