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18:21, 13 февраля 2023
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Как повысить ваши шансы на свидание через профиль в приложении для знакомств

Актуально перед Днём святого Валентина

Фотографии с собакой повысили шанс на знакомство в дейтинговых приложениях. Оказалось, что некоторые анкеты привлекают больше внимания, чем другие.

Как повысить ваши шансы на свидание через профиль в приложении для знакомств

Фото: Unsplash

Опрос 1000 взрослых британцев показал, что две трети людей с большей вероятностью пойдут на свидание с кем-то, у кого в профиле есть фото с собакой. Шесть из десяти респондентов считают, что наличие пса является хорошим признаком того, что человек готов к серьёзным отношениям и остепенился. Кроме того, по мнению опрошенных, владельцы собак более общительны, активны и чутки.

В другом исследовании группе из 296 студентов колледжа показывали фотографии мужчины или женщины либо в одиночестве, либо с собакой. Участников попросили оценить, насколько устрашающими и угрожающими, по их мнению, были люди на фото. Большинство чувствовали бы себя в большей безопасности рядом с владельцами собак.

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