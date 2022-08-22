Как приложение для знакомств: в России запустили сервис для обмена автомобилей

Сначала нужно создать стандартное объявление о продаже автомобиля и выбрать опцию «Готов к обмену». Затем сервис покажет возможные варианты для обмена. Пользователь может ставить оценку «Не нравится» и пропускать неподходящие предложения или «Нравится» в противном случае.

Алгоритмы сервиса сначала покажут автомобили аналогичного класса и стоимости. Можно также использовать фильтры: указать модель, тип кузова, год выпуска и регион. Сервис также укажет продавцу на разницу в стоимости его предложения и других пользователей. Есть вариант с «доплатой». Так, можно обменять двухлетнюю Kia Rio за 1,5 миллиона на более дорогой BMW X3 2011 года выпуска за 1,6 миллиона рублей.

Сервис уже доступен на Android и в мобильных версиях браузера. На iOS появится до конца августа.