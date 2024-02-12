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Приложения
Опубликовано 12 февраля 2024, 12:45
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Как проверить, какие приложения сильнее всего тратят интернет-трафик на iPhone

Предупреждён — значит вооружён
Названы способы проверить трату интернет-трафика на iPhone. Вы когда-нибудь задумывались, куда исчезает ваш драгоценный трафик с iPhone? Десятки приложений постоянно претендуют на его лакомый кусочек, поэтому быть в курсе их потребления данных очень важно. Руководство, которым поделилось The Verge, поможет вам эффективно контролировать и управлять использованием данных на вашем iPhone.

Использование трафика имеет значение по двум основным причинам: несмотря на популярность безлимитных тарифных планов, превышение лимитов часто приводит к ограничению скорости. Некоторые приложения могут отправлять и получать слишком много данных, что вызывает опасения за конфиденциальность.

Прежде чем приступить к изучению настроек, ознакомьтесь с ограничениями вашего тарифного плана. Узнайте подробности на сайте или в приложении вашего оператора.

Как проверить, какие приложения сильнее всего тратят интернет-трафик на iPhone
© The Verge

Мониторинг ваших данных:

Откройте «Настройки» > «Сотовая связь»: здесь разворачивается «битва» за данные.

  • Сотовые данные: выключите этот параметр, чтобы полностью отключить доступ к сотовым данным для всех приложений (звонки и SMS по-прежнему будут работать).

  • Параметры сотовых данных: контролируйте доступ к данным в роуминге за пределами сети вашего оператора.

  • Статистика использования данных: прокрутите вниз, чтобы просмотреть данные о потреблении сотовых и роуминговых данных за текущий период.

  • Разбивка по приложениям: узнайте, какие приложения расходуют много данных, и нажмите на кнопку, чтобы заблокировать их.

  • Системные службы: посмотрите, как расходуются данные при выполнении системных действий, таких как push-уведомления и обновления.

  • Сброс статистики: начните с чистого листа, нажав эту опцию. Идеально подходит для мониторинга использования данных за определенные периоды.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#iPhone
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#трафик