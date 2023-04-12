Приложения
15:40, 12 апреля 2023
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Как работают "самовосстанавливающиеся" программы

Но пока лишь на Python

Разработчик, известный как "BioBootloader", создал Wolverine (Росомаха) - программу на языке Python, которая использует языковую модель OpenAI GPT-4 для "лечения" кода с ошибками. Так что да, программа восстанавливается сама собой.

Как работают "самовосстанавливающиеся" программы

Фото: Unsplash

GPT-4 использует обширные знания о миллиардах документов и веб-сайтов, взятых из Интернета, для выполнения задач по обработке текста, включая программирование.

Wolverine демонстрирует боковое отображение кода Python слева и результаты его работы по исправлению справа. Программа запускается, выявляет ошибки, “общается” с GPT-4 для их исправления и повторно запускает программу, пока она не будет очищена от ошибок.

Потенциально эта техника может быть применена к другим языкам программирования. Для использования Wolverine требуется ключ API OpenAI для GPT-3.5 или GPT-4, за использование которого взимается плата.

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