Как с человеком общаться: Apple выпустит Siri на базе продвинутого ИИ в 2026 г.

Модернизированная Siri заменит текущую и будет выпущена весной 2026 года. Ожидается, что обновленный помощник будет обладать возможностями, схожими с расширенным голосовым режимом OpenAI, и при этом сохранит интеграцию с персональными данными и приложениями Apple.

Пока же Apple прибегает к услугам сторонних поставщиков, чтобы восполнить пробел в искусственном интеллекте. Сообщается, что ChatGPT будет интегрирован в Apple Intelligence с декабря 2024 года. Кроме того, Apple изучает возможности партнерства с другими лидерами в области ИИ, включая ту же Google и Anthropic.