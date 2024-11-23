Опубликовано 23 ноября 2024, 12:001 мин.
Как с человеком общаться: Apple выпустит Siri на базе продвинутого ИИ в 2026 г.Ждём и надеемся
По сообщениям СМИ, Apple разрабатывает новую версию своего голосового помощника Siri на основе больших языковых моделей (LLM). Усовершенствованная Siri должна стать более «естественной и разговорчивой». Это подчеркивает попытку Apple сократить разрыв с конкурентами, такими как Gemini Live.
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Модернизированная Siri заменит текущую и будет выпущена весной 2026 года. Ожидается, что обновленный помощник будет обладать возможностями, схожими с расширенным голосовым режимом OpenAI, и при этом сохранит интеграцию с персональными данными и приложениями Apple.
Пока же Apple прибегает к услугам сторонних поставщиков, чтобы восполнить пробел в искусственном интеллекте. Сообщается, что ChatGPT будет интегрирован в Apple Intelligence с декабря 2024 года. Кроме того, Apple изучает возможности партнерства с другими лидерами в области ИИ, включая ту же Google и Anthropic.