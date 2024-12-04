Как с ребёнком: ИИ начал учиться не на массиве данных, а напрямую у человека

Система позволяет людям направлять ИИ в процессе обучения задачам, предоставляя непрерывную и подробную обратную связь. В ходе первых испытаний GUIDE помогла ИИ-игроку улучшить свои навыки в игре в прятки. Инструкторы использовали градиентную шкалу, чтобы давать «нюансы» вместо базовых оценок «хорошо» или «плохо».

В исследовании с участием 50 человек было показано, что всего 10 минут обратной связи с человеком повысили производительность ИИ на 30% по сравнению с прежними методами. Исследователи также разработали симуляцию человека-наставника, который продолжит направлять ИИ после того, как помощь человека закончится.