Как сделать свой номер в GetContact невидимым для остальных

Итак, чем же опасно приложение GetContact? Даже если вы не совершали противоправных действий, это совсем не значит, что данными из этого приложения не воспользуются злоумышленники (которые звонят и представляются, например, сотрудниками банков). Также информацию о вас могут продать компаниям, которые потом будут присылать вам различный спам.

Как скрыть свои данные в системе? Сначала нужно перейти сюда и авторизоваться через Telegram, WhatsApp или по номеру телефона.