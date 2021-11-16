Как сделать свой номер в GetContact невидимым для остальных

Как сделать свой номер в GetContact невидимым для остальныхДля этого нужно выполнить всего пару шагов
Итак, чем же опасно приложение GetContact? Даже если вы не совершали противоправных действий, это совсем не значит, что данными из этого приложения не воспользуются злоумышленники (которые звонят и представляются, например, сотрудниками банков). Также информацию о вас могут продать компаниям, которые потом будут присылать вам различный спам.
Как скрыть свои данные в системе? Сначала нужно перейти сюда и авторизоваться через Telegram, WhatsApp или по номеру телефона.
После этого пролистайте вниз. Там будет пункт «Видимость». Нужно её отключить и нажать в всплывающем окне «Да». Важно: если после этого вы удалите, а потом вновь скачаете приложение и авторизуетесь, то ваши данные вновь будут видны в поиске и придётся все описанные действия повторять заново.
Теперь при попытке найти информацию о вас будет всплывать следующее окно:
Правда, всё же полностью стереть из базы данных номер не получится - только скрыть. Зато вы будете получать значительно меньше нежелательных звонков и спама.