Как скрытно покинуть чат в WhatsApp без уведомления всех остальных

Благодаря новой функции WhatsApp только администратор группы будет уведомлен о вашем уходе. Чтобы выйти из чата, на Android можно просто нажать и удерживать этот чат. Затем следует нажать на трёхточечный значок в правом верхнем углу экрана, а там уже выбрать необходимую опцию. После этого вы увидите сообщение на экране, которое гласит: «Только администраторы группы будут уведомлены о том, что вы покинули группу».

На iPhone нужно провести пальцем влево по группе, которую хочется покинуть. Затем нужно нажать «ещё», а после этого выбрать опцию выхода.