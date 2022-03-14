Как сохранить все данные из Instagram, Facebook, WhatsApp и других соцсетей и мессенджеров

По словам автора статьи, сейчас ещё есть время на то, чтобы на всякий случай сохранить все данные из соцсетей и мессенджеров. Загрузить всю информацию можно либо на флешку, либо в облачное хранилище. Также есть вариант перейти, например, из Facebook в другую соцсеть.

Что касается Instagram, то загрузить всё можно или через сайт, или через мобильное приложение. В первом случае нужно в «Настройках» найти пункт «Скачивание копии вашей информации» и указать почту, куда придёт файл со всеми данными. В приложении необходимо перейти в меню и найти пункт «Ваши действия»/«Скачать информацию», который расположен в самом низу. Ещё один способ - подключить к сторонним сервисам (например, «Яндекс») Instagram-профиль и пользоваться всеми файлами в дальнейшем.

Заменить Instagram можно на Telegram или «ВКонтакте».