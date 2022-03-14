Как сохранить все данные из Instagram, Facebook, WhatsApp и других соцсетей и мессенджеров

Как сохранить все данные из Instagram, Facebook, WhatsApp и других соцсетей и мессенджеровОбъясняет пользователь портала iXBT.com
По словам автора статьи, сейчас ещё есть время на то, чтобы на всякий случай сохранить все данные из соцсетей и мессенджеров. Загрузить всю информацию можно либо на флешку, либо в облачное хранилище. Также есть вариант перейти, например, из Facebook в другую соцсеть.
Что касается Instagram, то загрузить всё можно или через сайт, или через мобильное приложение. В первом случае нужно в «Настройках» найти пункт «Скачивание копии вашей информации» и указать почту, куда придёт файл со всеми данными. В приложении необходимо перейти в меню и найти пункт «Ваши действия»/«Скачать информацию», который расположен в самом низу. Ещё один способ - подключить к сторонним сервисам (например, «Яндекс») Instagram-профиль и пользоваться всеми файлами в дальнейшем.
Заменить Instagram можно на Telegram или «ВКонтакте».
В Facebook сохранить всю информацию можно через главное меню. Если делать всё через приложение, то нужно найти раздел «Ваша информация»/«Скачивание вашей информации», а затем выбрать необходимые параметры (дата, время, формат, качество). Далее будет создан архив и его можно будет скачать в разделе «Доступные копии». Через сайт следует действовать следующим образом: перейти в пункты «Настройки и конфиденциальность» (находится в основном меню), «Ваша информация в Facebook».
Наиболее подходящая замена Facebook - это «ВКонтакте».
Для того чтобы получить данные из Twitter, нужно будет пройти верификацию через SMS или Email. В мобильном приложении или на сайте необходимо перейти в «Настройки»/«Настройки и конфиденциальность», «Ваша учётная запись», «Скачать архив данных».
В WhatsApp можно создать копию данных лишь через приложение на смартфоне. Кроме того, всю информацию можно сохранить сразу же на Google Drive. Для этого следует перейти в «Настройки», затем в пункт «Чаты», далее следует выбрать «Резервные копии чатов».
Вместе WhatsApp можно пользоваться мессенджером Telegram.
В Telegram можно сохранить все данные при помощи мобильного приложения. Необходимо для этого перейти в продвинутые настройки.