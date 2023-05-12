Как стать «тестером» новейших ИИ-функций Google

Один из представленных проектов - Google Search with AI. Подобно Bing от Microsoft, этот обновленный поисковый опыт включает в себя функцию резюмирования ссылок, которая предоставляет контекст, полезные ссылки и изображения, связанные с поисковым запросом, предлагая быстрый обзор темы.

Еще одна интеграция ИИ под названием Duet AI была включена в приложения Google Workspace, такие как Gmail, Docs, Sheets, Slides и Meet. Генеративная модель ИИ может создавать шаблоны, генерировать изображения для слайдов или даже составлять убедительные электронные письма на основе данных пользователя.

Кроме того, Google представил Project Tailwind - блокнот с искусственным интеллектом, призванный помочь студентам в учебе. Анализируя заметки, система искусственного интеллекта предлагает источники и ссылки, относящиеся к изучаемым темам, позволяя пользователям углубиться в изучение материала с помощью достоверной информации.

Чтобы получить доступ к этим проектам ИИ, заинтересованные пользователи могут посетить сайт labs.withgoogle.com и перейти к конкретным проектам, которые они хотят изучить.

Однако важно отметить, что эти проекты все еще находятся на ранней стадии, и вступление в список ожидания не гарантирует, что вас впустят в бета-тест.