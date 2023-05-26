Как так вышло, что ни одно купленное приложение вам не принадлежит

Проктор утверждает, что компании монетизируют этот контроль, используя «антиутопические» методы и эксплуатируя законы об авторском праве. Потребители боятся проявлять недовольство производителями, зная, что их могут «наказать».

В некоторых случаях соглашения об условиях использования позволяют компаниям вернуть право собственности на продукты, если они не одобряют то, как клиенты их используют. Эта проблема выходит за рамки программного обеспечения, поскольку производители даже используют такие законы для того, чтобы помешать потребителям ремонтировать свои собственные устройства.

Эта растущая тенденция является прибыльным бизнесом, пишет Проктор, поскольку мировой рынок подписок на электронную коммерцию, по прогнозам, достигнет к 2026 году ошеломляющих 904 миллиардов долларов. Проктор подчеркивает, что истинное владение включает в себя чувство «ответственности, заботы, самовыражения, автономии и преданности». Для борьбы с этой проблемой Проктор предлагает использовать свободное ПО, которое предоставляет людям право запускать, изменять и распространять программное обеспечение по своему усмотрению. Продвигая свободное программное обеспечение, люди могут восстановить контроль и по-настоящему владеть продуктами, которые они покупают.