Как TikTok «вызвал пандемию» нервного тика

С марте 2020 специалисты из США, Канады, Австралии и Великобритании заметили резкий рост числа молодых пациентов, обращающихся за лечением от нервного тика. Врачи говорят, что большинство молодых людей смотрели контент TikTok-блогеров, которые утверждают, что у них синдром Туретта.

Некоторые исследователи заявили, что внезапный всплеск тиковых расстройств можно назвать «пандемией внутри пандемии», и виноваты здесь социальная изоляция и другие последствия карантина. Такие специалисты считают, что TikTok винить не в чем.

Эксперты говорят, что психические расстройства распространяются не так, как, например, корь. Симптомы у них могут быть не унифицированными. И распространение тиковых расстройств может говорить в целом о том, как люди выражают свой стресс. TikTok же может иметь к этому опосредованное отношение.