Как Twitter сам себя отправил в «теневой бан» Google

Компания Newzdash также сообщила о снижении видимости на 12-14% по всем новостным запросам в США и Великобритании. Это снижение произошло после недавних действий генерального директора Twitter Илона Маска по ограничению количества твитов, которые могут просматривать пользователи, в попытке решить проблему «кражи» данных для, к примеру, обучения нейросетей.

Однако эти ограничения еще и непреднамеренно повлияли на поисковых роботов Google, затруднив их доступ к Twitter, что привело к снижению поисковой видимости соцсети.

Влияние этого на вовлеченность пользователей и долгосрочные последствия для роста Twitter еще предстоит выяснить