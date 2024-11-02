Как улучшить свою биографию в соцсетях, рассказал эксперт по ИИ

Анна выделяет основные компоненты эффективной биографии, отмечая, что длина варьируется в зависимости от платформы, но в общем следует придерживаться краткости — идеальными являются 2−3 предложения для социальных сетей и до 5 предложений для более объемных форматов, таких как заявки на конференции.

Анна предлагает создавать такие биографии с помощью ChatGPT, например, преобразовать короткую автобиографию в более длинный вариант, который включает ещё и личные мотивации с хобби.

Так, из запроса следующего вида:

«Напишите профессиональную биографию длиной 2−3 предложения для моего аккаунта в социальной сети. Не забывайте делать предложения короткими и придерживаться заданного лимита. Используйте простые глаголы, делайте язык простым. Включите только релевантную информацию, не добавляйте напыщенные цитаты. Сохраняйте грамматическую структуру. Используйте следующую информацию: Моя должность — исполнительный помощник и технический писатель. Компания, в которой я работаю: example. Мои основные обязанности: написание статей о продуктивности с помощью искусственного интеллекта на сайте https://example. Мои основные достижения: ведение небольшого бизнеса по репетиторству английского языка на сайте https://example»

Получаем:

**«Исполнительный помощник и технический писатель в компании example. Я пишу статьи о производительности искусственного интеллекта для example и руковожу небольшим бизнесом по репетиторству английского языка на https://example» ** И после небольшой помощи со стороны того же ChatGPT:

«Исполнительный помощник и технический писатель в компании example. Я пишу статьи о продуктивности искусственного интеллекта для https://example и руковожу небольшим бизнесом по репетиторству английского языка на https://example. Я стремлюсь автоматизировать задачи, чтобы иметь больше времени для творчества. Вне работы мне нравится смотреть французские фильмы, изучать психологию и учить новые языки.»