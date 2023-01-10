Как вас будут завлекать? Раскрыты планы российских властей по увеличению аудитории отечественных сервисов

Как вас будут завлекать? Раскрыты планы российских властей по увеличению аудитории отечественных сервисовПланы наполеоновские
СМИ узнали, что российские власти планируют за семь лет увеличить аудиторию отечественных цифровых сервисов. Вот как они попытаются это сделать.
Фото: RuTube
Свои шаги правительство описало в дорожной карте «Новое общесистемное программное обеспечение» (НОПО). Авторы рассчитывают, что число пользователей российских соцсетей и мессенджеров к 2030 году увеличится до 120 млн, то есть примерно на 25%. Например, у RuTube количество пользователей должно вырасти вдвое — до 48 млн пользователей, а у Yappi — почти в 4,5 раза, до 18,5 млн подписчиков.
У онлайн-кинотеатра Wink хотят к 2030 году добиться роста в девять раз, до 83 млн. Для этого «создадут и модернизируют экосистему развлечений», добавят облачные игры, музыка, пользовательский контент, рекламную монетизацию, персонализацию под каждого пользователя.
Директор Института исследований интернета Карен Казарян усомнился в том, что показатели будут достигнуты, так как уже сильна конкуренция между существующими сервисами, в том числе иностранными.