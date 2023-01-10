Как вас будут завлекать? Раскрыты планы российских властей по увеличению аудитории отечественных сервисов

Свои шаги правительство описало в дорожной карте «Новое общесистемное программное обеспечение» (НОПО). Авторы рассчитывают, что число пользователей российских соцсетей и мессенджеров к 2030 году увеличится до 120 млн, то есть примерно на 25%. Например, у RuTube количество пользователей должно вырасти вдвое — до 48 млн пользователей, а у Yappi — почти в 4,5 раза, до 18,5 млн подписчиков.

У онлайн-кинотеатра Wink хотят к 2030 году добиться роста в девять раз, до 83 млн. Для этого «создадут и модернизируют экосистему развлечений», добавят облачные игры, музыка, пользовательский контент, рекламную монетизацию, персонализацию под каждого пользователя.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян усомнился в том, что показатели будут достигнуты, так как уже сильна конкуренция между существующими сервисами, в том числе иностранными.