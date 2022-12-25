Как вернуть доступ к взломанному Telegram-аккаунту

О том, что делать в случае взлома аккаунта, рассказал руководитель направления аналитики интернет-угроз компании «РТК-Солар» Сергей Трухачев. «Если злоумышленники не успели поменять все реквизиты для входа, во-первых, попытайтесь войти в аккаунт повторно и принудительно завершить сеансы на всех устройствах, кроме своего. Во-вторых, если доступ по номеру телефона утерян, можно попробовать восстановить управление через электронную почту. В-третьих, можно воспользоваться сбросом аккаунта», — пояснил он.

Отмечается, что восстановить доступ к аккаунту по электронной почте можно только предварительно привязав учётку к e-mail.

Эксперт также добавил, что в последние два месяца фиксируется всплеск атак на пользователей Telegram.