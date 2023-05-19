Как войти в WhatsApp на нескольких устройствах

Установив WhatsApp на второй телефон и выбрав в настройках опцию привязки к существующей учетной записи, пользователи могут отсканировать QR-код с основного телефона, чтобы установить соединение. После подключения оба телефона будут синхронизировать чаты, позволяя пользователям получать и отправлять сообщения с любого устройства.

Однако важно отметить, что к связанным устройствам применяются некоторые ограничения. Например, полная история сообщений может не синхронизироваться, а пользователи должны использовать WhatsApp на своем основном телефоне не реже одного раза в 14 дней, чтобы предотвратить отключение от связанных устройств.