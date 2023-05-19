Как войти в WhatsApp на нескольких устройствах«А вот в наше время…»
WhatsApp недавно представил новую удобную функцию, которая позволяет пользователям синхронизировать свои чаты и учетные записи на нескольких смартфонах. Ранее приложение для обмена сообщениями было привязано к номеру телефона, зарегистрированному на устройстве, что затрудняло доступ к чатам с другого смартфона с другим номером.
Установив WhatsApp на второй телефон и выбрав в настройках опцию привязки к существующей учетной записи, пользователи могут отсканировать QR-код с основного телефона, чтобы установить соединение. После подключения оба телефона будут синхронизировать чаты, позволяя пользователям получать и отправлять сообщения с любого устройства.
Однако важно отметить, что к связанным устройствам применяются некоторые ограничения. Например, полная история сообщений может не синхронизироваться, а пользователи должны использовать WhatsApp на своем основном телефоне не реже одного раза в 14 дней, чтобы предотвратить отключение от связанных устройств.