Как взломать WhatsApp при помощи QR-кода: эксперт рассказал

Как взломать WhatsApp при помощи QR-кода: эксперт рассказалЭто социальная инженерия
Пользователи мессенджера WhatsApp рискуют потерять доступ к своим аккаунтам, если отсканируют QR-код, который предложит им злоумышленник. Об этом сообщил «Газете.Ru» эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров.
Фото: Unsplash
По его словам, такой QR-код может быть сгенерирован на компьютере злоумышленника для авторизации в веб-версии WhatsApp. Если жертва отсканирует его при помощи мобильного приложения, то мошенник получит доступ к её перепискам и контактам.
Бедеров заявил, что такая схема уже использовалась для компрометации политиков и бизнесменов. Он добавил, что в интернете можно найти специальные инструменты, которые упрощают фишинг через QR-код.
Эксперт посоветовал пользователям WhatsApp включить двухфакторную аутентификацию и отключить хранение переписок на сервере мессенджера. Также он рекомендовал не сканировать подозрительные QR-коды и не доверять сообщениям от якобы администрации WhatsApp.