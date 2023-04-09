Как взломать WhatsApp при помощи QR-кода: эксперт рассказал

По его словам, такой QR-код может быть сгенерирован на компьютере злоумышленника для авторизации в веб-версии WhatsApp. Если жертва отсканирует его при помощи мобильного приложения, то мошенник получит доступ к её перепискам и контактам.

Бедеров заявил, что такая схема уже использовалась для компрометации политиков и бизнесменов. Он добавил, что в интернете можно найти специальные инструменты, которые упрощают фишинг через QR-код.

Эксперт посоветовал пользователям WhatsApp включить двухфакторную аутентификацию и отключить хранение переписок на сервере мессенджера. Также он рекомендовал не сканировать подозрительные QR-коды и не доверять сообщениям от якобы администрации WhatsApp.