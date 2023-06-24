Как WhatsApp сделал защиту пользователей лучше

По словам эксперта, одним из заметных дополнений является беззвучный режим для звонков от неизвестных контактов, который повышает конфиденциальность пользователей.

Пользователи также теперь могут настраивать параметры видимости для других контактов, что позволяет точно контролировать, кто может видеть информацию об их профиле, статус и отметку о последнем посещении.

Магомедов подчеркнул, что эти новые функции являются необязательными, и каждый пользователь может решить, включать ли их, исходя из своих индивидуальных предпочтений. Однако он посоветовал не полагаться в вопросах безопасности только на возможности мессенджера, предложив принять дополнительные меры предосторожности.