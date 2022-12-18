Как защитить ваш профиль Telegram от угона мошенниками

По его словам, мошенники рассылают различные ссылки на фишинговые сайты, где человека просят ввести данные для входа в мессенджер. Эксперт объяснил, что такие сообщения могут, например, приходить под предлогом дарения подписки на Telegram Premium, которая сама по себе стоит денег.

Голованов пояснил, что неосторожность может привести к потере аккаунта и использовании вашей личной переписки. Кроме того, добавил он, это будет способствовать дальнейшему распространению угрозы. После кражи персональных данных таким образом злоумышленники пишут контактам жертвы, чтобы те, например, перевели деньги больному ребенку (просьба, само собой, происходит от лица жертвы).

Чтобы защитить свой аккаунт от кражи, необходимо соблюдать правила безопасности, пояснил специалист. По его словам, пользователям важно не вводить код доступа, а также по возможности установить двухфакторную аутентификацию и не переходить по неизвестным ссылкам и не вводить конфиденциальные данные.