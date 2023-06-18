Как защитить ваши данные в Сети одним приложением

К счастью, существуют бесплатные инструменты, которые помогут найти и удалить вашу личную информацию в Интернете. Google предлагает такие услуги, как анализ темной стороны Всемирной паутины для выявления утечки информации и менеджер паролей для проверки взломанных паролей. Кроме того, мониторинг результатов поиска Google поможет вам быть в курсе упоминаний вашего имени.

Чтобы сделать еще один шаг вперед, рекомендуется удалить неиспользуемые приложения и связанные с ними учетные записи, чтобы минимизировать риск доступа хакеров к вашей информации. Однако наиболее эффективным методом является обращение непосредственно к брокерам данных и сайтам поиска людей с просьбой удалить вашу информацию.

Этот процесс может отнимать много времени и быть утомительным, именно поэтому существуют такие услуги по подписке, как Incogni. Приложение автоматизирует процесс удаления, выявляя потенциальные источники вашей информации и обрабатывая запросы на удаление, даже оспаривая отклоненные заявки.