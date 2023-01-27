Как заставить Google Chrome «есть» меньше ресурсов

Google представила функцию Memory Saver. Она деактивирует открытые вкладки, которые вы не использовали какое-то время. Компания утверждает, что новая функция позволяет Chrome использовать на 40% меньше ресурсов.

Google внедряет режим экономии памяти в течение следующих нескольких недель по всему миру для Windows, macOS и ChromeOS. Можно попробовать активировать его вручную, используя экспериментальные функции в Chrome Flags.

Для этого нужно: