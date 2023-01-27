Как заставить Google Chrome «есть» меньше ресурсов

16:39, 27 января 2023
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Как заставить Google Chrome «есть» меньше ресурсовПоявилась новая функция
Браузер Google Chrome уже давно подвергается критике за то, что он пожирает системные ресурсы. Теперь появилась возможность уменьшить это.
Фото: Unsplash
Google представила функцию Memory Saver. Она деактивирует открытые вкладки, которые вы не использовали какое-то время. Компания утверждает, что новая функция позволяет Chrome использовать на 40% меньше ресурсов.
Google внедряет режим экономии памяти в течение следующих нескольких недель по всему миру для Windows, macOS и ChromeOS. Можно попробовать активировать его вручную, используя экспериментальные функции в Chrome Flags.
Для этого нужно:
- обновить браузер до последней доступной версии (109.0.5414.119 на момент написания);
- запустить Chrome и вставить в адресную строку следующее: chrome://flags/#high-efficiency-mode-available
- изменить настройку на «Включено» (Enabled) и перезапустить браузер;
- вставить в адресную строку следующее: chrome://settings/performance;
- в новом меню «Производительность» (если оно у вас есть) включите «Экономия памяти»;
- перезапустите Chrome, чтобы изменения вступили в силу.