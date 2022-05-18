Численность аудитории Rutube в сравнении с YouTube

И конечно, говоря о Rutube, почти сразу вспоминается Youtube. Как сообщается в источнике, месячный охват второго в марте и апреле 2022 сильно не изменился и остался на уровне 90 млн человек, которые старше 12 лет.

При этом ежедневное количество пользователей Rutube выросло на 225%. В апреле он достиг 1,3 млн человек, указано в исследовании.