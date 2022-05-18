Численность аудитории Rutube в сравнении с YouTube

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Численность аудитории Rutube в сравнении с YouTubeРезультаты многообещающие
В последнее время Rutube привлекает к себе все больше внимания. Так, исследование компании Mediascope показало, что месячная аудитория российского видеохостинга в марте-апреле 2022 года выросла на 161% по сравнению с концом 2021 и началом 2022 года.
Месячная аудитория обновленного российского сервиса Rutube в марте-апреле 2022 года выросла на 161% по сравнению с концом 2021- началом 2022 года и достигла в апреле 16,4 млн человек
Mediascope
И конечно, говоря о Rutube, почти сразу вспоминается Youtube. Как сообщается в источнике, месячный охват второго в марте и апреле 2022 сильно не изменился и остался на уровне 90 млн человек, которые старше 12 лет.
При этом ежедневное количество пользователей Rutube выросло на 225%. В апреле он достиг 1,3 млн человек, указано в исследовании.