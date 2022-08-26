Какая компания собирает больше всего ваших данных

Согласно исследованию StockApps, компания, которая собирает больше всего личных данных — это Google. Её интересует любая информация: от вашего точного местоположения до истории вашего браузера и вашей активности на сторонних веб-сайтах или в приложениях.

Отмечается, что Google предлагает множество услуг, поэтому можно считать нормальным, что компании также требуется гораздо больше информации, чтобы поддерживать эти службы в рабочем состоянии.