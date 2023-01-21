Какие данные о вас тайно собирает ваш же смартфон

Так, по его словам, модули в операционке вашего смартфона отслеживают геолокацию, подключение к сотовым операторам и “перемещение” между ними, а также подключение к сетям Wi-Fi. И это далеко не все – по словам эксперта, приложения для смартфонов еще и собирают всю информацию с фото и видео - в частности, дату съемки, место съемки, данные о действующих лицах и так далее.

Гулевич порекомендовал не скачивать малоизвестные приложения, следить за уровнем доступа (который приложения запрашивают при установке), и запретить приложениям доступ в Интернет.