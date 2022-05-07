Какие ещё функции будут доступны в платной подписке Telegram

Теперь сообщается, что Telegram Premium позволит удвоить некоторые лимиты мессенджера, например лимит закреплённых диалогов — с 5 до 10. Ещё подписка позволит создавать до 20 папок с чатами, а не 10. Помимо этого, увеличится общее количество чатов в одной папке (со 100 до 200), количество избранных стикеров (с 5 до 10) и максимум сохранённых gif (с 200 до 400).

Когда в мессенджере появится Telegram Premium, пока неясно. Ранее компания Дурова начала интегрировать другой способ монетизации площадки — рекламную платформу. Подписка будет дополнительным способом.