Какие фото лучше не ставить в Tinder — они отпугивают женщин

Исследование проводилось среди 567 американских студентов в возрасте от 18 до 25 лет. Около 57% участников были женщинами, а 43% — мужчинами. Участникам случайным образом показывали один из восьми фиктивных профилей Tinder. В профилях было изображение одного и того же мужчины выше пояса. Однако каждое фото имело разную степень сексуализации. Среди характеристик были маскулинность, сексуальность (в рубашке или без неё) и заинтересованность в отношениях.

После просмотра профиля участники отвечали на различные вопросы о физической привлекательности, социальной привлекательности и компетентности мужчины на фото. Выяснилось, что женщины считали мужчину без рубашки более вовлечённым в рискованное сексуальное поведение, менее социально привлекательным и менее компетентным. Также женщины считали менее привлекательным мужчину, заинтересованного в случайном сексе.