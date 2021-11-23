Какие игры на Android содержат опасный троян

Какие игры на Android содержат опасный троянПроверьте, есть ли у вас такие
Об этом рассказали вирусные аналитики компании «Доктор Веб». Они уточнили, что игры, содержащие его, уже установили как минимум 9 300 000 владельцев Android-смартфонов.
При запуске игр с этим вредоносом запрашиваетя разрешение на управление телефонными звонками. Его его дать, троян собирает и передаёт на удалённый сервер такие данные: номер мобильного телефона, местоположение устройства, различные параметры мобильной сети, такие как код сети, мобильный код страны, технические характеристики устройства, параметры из метаданных приложения, в которое встроен троян.
Всего Android.Cynos.7 нашли в 190 играх. Среди них — симуляторы, платформеры, аркады, стратегии и шутеры. Часть из них имеет русскоязычные названия и описания. Это, например, такие игры: «Команда должна убить боеголовку», Cat game room и Drive school simulator.
Сервис Huawei AppGallery прислал нам свой официальный комментарий:
Встроенная система обеспечения безопасности AppGallery быстро определила потенциальный риск в этих приложениях. Сейчас мы активно работаем с разработчиками для устранения ошибок в их приложениях. Как только мы подтвердим безопасность этих приложений, они будут восстановлены в AppGallery, и пользователи смогут установить любимые приложения и продолжить наслаждаться ими.