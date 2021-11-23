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Какие игры на Android содержат опасный троян

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В магазине приложений Huawei AppGallery обнаружили десятки игр со встроенным трояном Android.Cynos.7. Эта вредоносная программа собирает данные пользователей.
Какие игры на Android содержат опасный троян

Об этом рассказали вирусные аналитики компании «Доктор Веб». Они уточнили, что игры, содержащие его, уже установили как минимум 9 300 000 владельцев Android-смартфонов.

При запуске игр с этим вредоносом запрашиваетя разрешение на управление телефонными звонками. Его его дать, троян собирает и передаёт на удалённый сервер такие данные: номер мобильного телефона, местоположение устройства, различные параметры мобильной сети, такие как код сети, мобильный код страны, технические характеристики устройства, параметры из метаданных приложения, в которое встроен троян.

Всего Android.Cynos.7 нашли в 190 играх. Среди них — симуляторы, платформеры, аркады, стратегии и шутеры. Часть из них имеет русскоязычные названия и описания. Это, например, такие игры: «Команда должна убить боеголовку», Cat game room и Drive school simulator.

Сервис Huawei AppGallery прислал нам свой официальный комментарий:

Встроенная система обеспечения безопасности AppGallery быстро определила потенциальный риск в этих приложениях. Сейчас мы активно работаем с разработчиками для устранения ошибок в их приложениях. Как только мы подтвердим безопасность этих приложений, они будут восстановлены в AppGallery, и пользователи смогут установить любимые приложения и продолжить наслаждаться ими.

Huawei AppGallery
Источник: Hi-Tech Mail.ru
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