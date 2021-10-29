Какие мошеннические Android-приложения надо удалить со смартфона сейчас

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Какие мошеннические Android-приложения надо удалить со смартфона сейчасПока они не украли деньги
Хоть Google и периодически удаляет из магазина приложений мошеннические программы, там всё равно оказываются новые или остаются те, кто хорошо замаскирован. Также приложения могут попасть на смартфон не через Google Play. Эксперты по кибербезопасности выявили очередную пачку мошеннических приложений. Их стоит удалить, если они есть на вашем телефоне.
Всего было найдено 151 приложение. Полный их список можно посмотреть по этой ссылке.
Названия некоторых приложений могут заставить людей подумать, что это полезные инструменты. Однако скачивание и установка таких программ даст им доступ к местоположению смартфона, IMEI и номера, чтобы узнать страну, в которой находится пользователь. При открытии поддельных приложений появляется экран с просьбой ввести номер телефона или адрес электронной почты. После этого пользователя подписывали на SMS-сервис, за который у него регулярно снимались деньги.
К счастью, у таких приложений может быть много отрицательных отзывов. Поэтому при скачивании программ стоит обращать внимание на комментарии.
Источник: PhoneArena