Какие нововведения получил Android 14 в версии QPR1 Beta 1

Одним из заметных изменений является обновленный фон «шторки», который имеет более выразительный вид. Пользователи также могут рассчитывать на новый эффект частиц для обоев рабочего стола.

В Pixel Launcher появились такие заметные дополнения, как «Предложения перед поиском» и ярлык настроек в нижней части строки поиска, что делает навигацию более удобной.