Какие новые долгожданные функции появятся в Instagram

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Какие новые долгожданные функции появятся в InstagramМожно будет наконец редактировать вид профиля
Разработчик Алессандро Палуцци рассказал, что в Instagram готовится внедрение новых функций. Какое-то время они будут доступны лишь части пользователей.
Во-первых, в Instagram можно будет редактировать сетку профиля. То есть можно будет поменять местами посты в любом порядке, закреплять некоторые из них наверху. Это может понравиться многим пользователям, которые хотели бы соблюдать концепцию в своём профиле.
Во-вторых, появится возможность добавлять в истории новые стикеры-«реакции». Пока не совсем ясно, как именно они будут работать. Выглядеть они будут так:
Кроме того, Instagram продолжает работать над возможностью удаления учётной записи прямо из приложения.
Ранее Instagram заявил, что может вернуть хронологическую ленту в приложение. При этом возможность пользоваться рекомендательной лентой никуда не денется.
Источник: TJ