Какие системные приложения на телефоне можно без ущерба удалить

Согласно словам эксперта, первым делом нужно избавиться от дублирующих приложений. Например, если вы пользуетесь картами от Яндекса или 2ГИС, то вам не нужны Google Карты или Apple Maps. Также можно удалить мессенджеры, музыкальные сервисы и соцсети, которые занимают много места.

Джакония также посоветовал удалить погодные виджеты, календарь и другие органайзеры, калькулятор, диктофон и звукозапись, переводчики, заметки. Он добавил, что лучше всего очищать память встроенными программными средствами.

На устройствах iOS для этого есть функция «Сгрузить», которая сохраняет данные приложения. На устройствах Android нужно очистить данные или кэш приложения в настройках. Это поможет навести порядок на домашнем экране и повысить производительность устройства.

Если вы захотите вернуть какое-то приложение обратно на телефон, то вы можете скачать его из Google Play или App Store.