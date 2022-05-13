Какие смайлики популярны в разных странах мира

При этом исследователи обратили внимание и на то, какие смайлики могут быть расценены негативно.

В России самым популярным эмодзи стал «Красное сердце», также этот смайлик второй в мире по популярности. При этом в Саудовской Аравии в некоторых обстоятельствах «Красное сердце» может быть воспринято как непристойность и домогательство, поэтому там используется «Белое сердце».

В Китае достаточно популярный у российских пользователей эмодзи «Хлопающие ладоши» может означать как приглашение заняться сексом. А в Греции эмодзи «Класс» (палец вверх) может оскорбить собеседника.

Самым же популярным в мире оказался смайлик «Лицо со слезами радости»: его используют в 75 странах мира.